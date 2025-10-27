Con los resultados del último fin de semana, los blanquiazules aseguraron su presencia en el torneo internacional.
Redacción EC
Redacción EC

jugará nuevamente en la , pues este fin de semana, sin jugar, aseguró su cupo a la próxima edición del torneo.

Pese a que aún restan varios partidos y definición en playoffs para conocer la ubicación de los clubes peruanos, los dirigidos por Néstor Gorosito se hacen inalcanzables para los que lo siguen en la tabla acumulada, debajo de la quinta casilla.

En 2025, Alianza Lima inicio su participación desde la primera fase, dejando en el camino a rivales como Nacional de Paraguay y Boca Juniors.

Luego, en fase de grupos, se midió ante Sao Paulo, Talleres de Córdoba y Libertad.

Además, Cusco FC también accedió también a la Copa Libertadores 2026, tras vencer a Atlético Grau 1-0 con anotación de Álvaro Ampuero.

