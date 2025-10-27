Alianza Lima jugará nuevamente en la Copa Libertadores, pues este fin de semana, sin jugar, aseguró su cupo a la próxima edición del torneo.

Pese a que aún restan varios partidos y definición en playoffs para conocer la ubicación de los clubes peruanos, los dirigidos por Néstor Gorosito se hacen inalcanzables para los que lo siguen en la tabla acumulada, debajo de la quinta casilla.

En 2025, Alianza Lima inicio su participación desde la primera fase, dejando en el camino a rivales como Nacional de Paraguay y Boca Juniors.

Luego, en fase de grupos, se midió ante Sao Paulo, Talleres de Córdoba y Libertad.

Además, Cusco FC también accedió también a la Copa Libertadores 2026, tras vencer a Atlético Grau 1-0 con anotación de Álvaro Ampuero.

🔝🇵🇪 ¡Bienvenido #Cusco nuevamente a la CONMEBOL #Libertadores! Uno de los representantes de Perú para la edición 2026. #GloriaEterna pic.twitter.com/xuGPCI9CJD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 27, 2025

