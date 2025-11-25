Ya no falta nada para el Mundial 2026 y, mientras se sienten los pasos del torneo más importante del fútbol, la FIFA confirmó cómo será la distribución de los bombos, así como también el procedimiento del sorteo final para la conformación de los grupos.

Como se sabe, el próximo viernes 5 de diciembre será el gran sorteo en Washington DC, el magno evento donde se determinará cómo se repartirán las 48 selecciones en los 12 grupos respectivos de la primera fase.

Según el máximo organismo del fútbol mundial, los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos encabezan el Bombo 1, acompañados por las potencias mejor ubicadas en el ranking FIFA del 19 de noviembre de 2025.

En total, cada bombo estará compuesto por 12 selecciones, excepto el último, que sumará a los clasificados por repechajes y playoffs continentales, que tendrán a Italia y Bolivia como protagonistas, entre otros equipos.

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya casi está aquí 🙌



Descubre todo lo que necesitas saber antes del 5 de diciembre 👇 — FIFA (Español) (@fifacom_es) November 25, 2025

Estos son los bombos para el Mundial 2026:

Bombo 1

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados de la repesca europea (A, B, C y D) y los dos cupos provenientes del torneo clasificatorio de la FIFA.

Argentina es el vigente campeón del mundo y defenderá la corona en 2026. (Foto de Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / KIRILL KUDRYAVTSEV

Cómo se desarrollará el sorteo de grupos

De acuerdo a la FIFA, el primer paso para el sorteo de la fase de grupos es ubicar a todas las selecciones del Bombo 1, que se asignarán desde el Grupo A hasta el Grupo L.

Luego, en base a un sorteo ya conocido, será el turno de los bombos 2, 3 y 4, en ese orden.

Recién después de completarse la fase de grupos se definirá el calendario oficial, con días, horarios y estadios para cada partido, que la FIFA publicará el sábado 6 de diciembre.

El sorteo no solo determinará los rivales, sino también la ruta que cada selección deberá recorrer para soñar con el título en el primer Mundial de la historia con 48 equipos y tres países anfitriones.