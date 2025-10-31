El llamado Clásico de la Década tendrá otro round y de nuevo con el título de la Copa Libertadores de por medio. Como en 2021, Palmeiras y Filipe Luís: “En Brasil hay clubes con poder económic chocarán por el cetro más codiciado de Sudamérica, que por séptima ocasión consecutiva quedará en manos brasileñas.

Lima será el palco, el 29 de noviembre, de un choque de trenes: las dos plantillas más valiosas de América, los dos contendientes al título del Brasileirão y los dos equipos más importantes de los últimos años del balompié sudamericano.

La CONMEBOL ratificó al Estadio Monumental como la sede de la gran final con una publicación en sus redes sociales.

“¡La gloria eterna está llegando a Lima! Se viene la gran Final: Palmeiras y Flamengo van por la CONMEBOL Libertadores", publicó la organización.

La final esperada entre los favoritos a la corona tendrá aires de revancha para el Fla, al que el Verdão noqueó hace cuatro años en Montevideo (2-1) para bordear en su pecho su tercera y hasta ahora última estrella de la Copa Libertadores.

