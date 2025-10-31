Palmeiras y Flamengo disputarán en el Estadio Monumental la gran final de la Copa Libertadores 2025. | FOTO: AMSTEL
Redacción EC
Redacción EC

El llamado Clásico de la Década tendrá otro round y de nuevo con el título de la Copa Libertadores de por medio. Como en 2021, y chocarán por el cetro más codiciado de Sudamérica, que por séptima ocasión consecutiva quedará en manos brasileñas.

Lima será el palco, el 29 de noviembre, de un choque de trenes: las dos plantillas más valiosas de América, los dos contendientes al título del Brasileirão y los dos equipos más importantes de los últimos años del balompié sudamericano.

La CONMEBOL ratificó al como la sede de la gran final con una publicación en sus redes sociales.

“¡La gloria eterna está llegando a Lima! Se viene la gran Final: Palmeiras y Flamengo van por la CONMEBOL Libertadores", publicó la organización.

La final esperada entre los favoritos a la corona tendrá aires de revancha para el Fla, al que el Verdão noqueó hace cuatro años en Montevideo (2-1) para bordear en su pecho su tercera y hasta ahora última estrella de la Copa Libertadores.

