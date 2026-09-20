icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Miguel Borja ingresó en el segundo tiempo y necesitó apenas unos minutos para marcar una espectacular chalaca. (Foto: Agencias)
Miguel Borja ingresó en el segundo tiempo y necesitó apenas unos minutos para marcar una espectacular chalaca. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Miguel Borja necesitó apenas unos minutos para cambiar la historia del Clásico Nacional. El delantero colombiano ingresó en el segundo tiempo del América vs. Chivas y, cuando su equipo perdía 2-0, apareció con una espectacular chalaca para descontar y devolverle la vida a las Águilas. El atacante conectó un centro de Brian Rodríguez y sorprendió al arquero Raúl “Tala” Rangel con una definición acrobática.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.