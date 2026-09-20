Miguel Borja necesitó apenas unos minutos para cambiar la historia del Clásico Nacional. El delantero colombiano ingresó en el segundo tiempo del América vs. Chivas y, cuando su equipo perdía 2-0, apareció con una espectacular chalaca para descontar y devolverle la vida a las Águilas. El atacante conectó un centro de Brian Rodríguez y sorprendió al arquero Raúl “Tala” Rangel con una definición acrobática.

La acción ocurrió a los 71 minutos, apenas cinco después del ingreso de Borja. Brian Rodríguez recibió abierto por la derecha y levantó la cabeza antes de enviar el balón hacia el segundo palo. El colombiano siguió la trayectoria, se acomodó dentro del área y se lanzó hacia atrás para conectar el balón en el aire. Su remate fue imposible para Rangel y terminó en el fondo de la portería para el 2-1.

El tanto no solo fue espectacular, también cambió completamente el partido. Chivas había dominado buena parte de la primera mitad y se había marchado al descanso con una ventaja de dos goles, pero Borja volvió a aparecer apenas tres minutos después de su chilena. A los 74’, el colombiano recibió una asistencia de Henry Martín y marcó nuevamente para completar su doblete y establecer el 2-2 definitivo.

POR FAVOR LA CHILENA DE MIGUEL BORJA PARA AMÉRICA ANTE CHIVAS pic.twitter.com/Px1o0VF4Ua — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 20, 2026

Tras el encuentro, Borja explicó que no dudó cuando vio llegar el centro. “Cuando venía arriba dije, no tengo otra, tengo que intentar hacerla”, contó el atacante, quien recordó que desde 2016, cuando jugaba en Atlético Nacional, no marcaba un gol de esa manera. También reconoció que su espectacular definición sirvió para levantar la energía del equipo cuando más lo necesitaba.

El colombiano apenas lleva dos partidos con la camiseta del América y ya suma tres goles, todos ingresando desde el banco de suplentes. Su debut fue la fecha anterior ante Cruz Azul, mientras que frente a Chivas apareció con un doblete que permitió rescatar un empate después de estar dos goles abajo. Una presentación que dejó al delantero como uno de los grandes protagonistas de un Clásico Nacional que terminó 2-2.

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