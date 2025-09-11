Cada vez falta menos para el inicio de una nueva edición de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 18 de julio de 2026. A menos de un año de la gran inauguración, ya inició el proceso de venta.

Este miércoles 10 de septiembre se puso en venta las primeras entradas, en la primera fase. Solo titulares de tarjeta Visa, mayores de 18 años, podrán registrarse para el sorteo. Esta fase se cerrará el viernes 19 de septiembre.

Cabe resaltar que los hinchas deberán registrarse y crear un FIFA ID.

Los ganadores del sorteo recibirán la información a través de sus correos electrónicos antes del 29 de septiembre.

No te preocupes si no consigues un boleto en este lapso de tiempo. La FIFA ha creado diversas fases para que el acceso sea más igualitario.

La Fase 2 se dará del 27 al 31 de octubre, mientras que la Fase 3 iniciará el 5 de diciembre.

Los precios de las entradas varían de 60 dólares en fase de grupos hasta 6.730 dólares en la gran final.

¡Tu camino a la #CopaMundialFIFA comienza aquí! 🌎⚽



Abierto a titulares de Visa mayores de 18 años.

Sin necesidad de compra.

Participa del 10/9 al 19/9 en el enlace abajo.



Los ganadores recibirán un turno para comprar entradas (sujeto a disponibilidad) con una tarjeta Visa. — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 10, 2025

