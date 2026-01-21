Luego de hacerse oficial la salida de Marc-André Ter Stegen de FC Barcelona, el arquero alemán dedicó un sentido y extenso mensaje de despedida al equipo que lo acompañó durante 12 años. A través de redes sociales, el jugador escribió en catalán e indicó que no es una decisión que él quisiera, pero que se ha tenido que dar.

Marc-André ter Stegen

“Hoy es mi último día de esta temporada con mis compañeros de equipo y cuerpo técnico del FC Barcelona, y sinceramente tengo sentimientos encontrados. Ahora mismo me vienen a la memoria muchos recuerdos y emociones.Durante casi 12 años, este club, y especialmente ese vestuario, ha sido mi casa. Un lugar en el que he crecido como jugador y como persona, y en el que he vivido momentos inolvidables. Me siento profundamente agradecido y orgulloso. Amo a este club, esa ciudad y ese país“

Ter Stegen viajará a España para tratar su problema lumbar. (Foto: Getty Images)

“Llevo en mí un sentimiento que nunca se desvanecerá. Su apoyo durante todos estos años ha sido increíble, gracias de todo corazón. En el vestuario: gracias por tantos años compartidos, por el día a día juntos, las risas, las batallas y el respeto. Os traigo conmigo. He tenido el inmenso honor de llevar el brazalete de capitán, algo que llevaré conmigo para siempre. Ahora mi camino sigue en Catalunya, y tengo muchas ganas de lo que vendrá“

Por último, Ter Stegen agregó: “Os deseo todo lo mejor para el resto de la temporada y espero veros levantarte muchos más trofeos. Hasta pronto”.