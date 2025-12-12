FIFA vuelve a ajustar los precios de los boletos del Mundial 2026, elevando notablemente el costo de varios partidos clave, en medio de la tercera fase de venta de entradas y la implementación de un sistema de precios dinámicos que responde a la demanda del mercado. Entre los aumentos más llamativos, algunas localidades estándar para la fase de grupos alcanzan los 700 dólares, una cifra que supera con creces las expectativas iniciales del organismo.

La polémica se intensifica especialmente en torno a las entradas para la final del torneo, que se celebrará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Según la lista difundida por varias federaciones, la entrada de la categoría inferior ahora cuesta 8 680 dólares, casi 2 000 dólares más que el precio original y muy por encima de los valores que FIFA prometió en fases anteriores de la venta.

Estos ajustes han provocado críticas de aficionados y organizaciones internacionales, que califican las tarifas actuales como “extorsionadoras” o una “traición monumental” al acceso tradicional del público al Mundial. Los precios vigentes contrastan con las cifras que se ofrecieron en la candidatura original del torneo, donde se habló de opciones de entradas mucho más accesibles para la fase inicial de los partidos.

FIFA ha defendido su estrategia de tarificación al señalar que el uso de precios dinámicos —una práctica común en otros grandes eventos deportivos— permite optimizar ingresos y gestionar la oferta en un torneo expandido de 48 selecciones. Sin embargo, mientras crece la expectativa por el Mundial en Norteamérica, la discusión sobre la asequibilidad real de los boletos para los aficionados comunes sigue ocupando la agenda y generando debate internacional.