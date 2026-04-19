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¡Apareció el ‘Bicho’! Cristiano Ronaldo anota su gol 969 en victoria de Al Nassr vs Al Wasl | VIDEO
¡Apareció el ‘Bicho’! Cristiano Ronaldo anota su gol 969 en victoria de Al Nassr vs Al Wasl | VIDEO
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo dijo presente en la victoria de Al Nassr vs Al Wasl de Renato Tapia, por los cuartos de final de la Copa AFC. El delantero portugués anotó el 1-0 apenas a los 11′ de juego, cuando recibió el pase atrás de Al-Boushal y definió de primera para darle ventaja a su equipo. El ‘Bicho’ fue decisivo en el área y aprovechó la primera ocasión que tuvo frente al arco. Ya con el resultado a favor, todo se hizo más factible para Al Nassr, que al final se impuso por 4-0. Con ello, Cristiano alcanzó los 969 goles en su carrera y está cada vez más cerca de la meta de los 1000. Por su parte, el peruano Renato Tapia ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo cambiar el resultado.

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