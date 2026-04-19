¡Apareció el ‘Bicho’! Cristiano Ronaldo anota su gol 969 en victoria de Al Nassr vs Al Wasl | VIDEO

Cristiano Ronaldo dijo presente en la victoria de Al Nassr vs Al Wasl de Renato Tapia, por los cuartos de final de la Copa AFC. El delantero portugués anotó el 1-0 apenas a los 11′ de juego, cuando recibió el pase atrás de Al-Boushal y definió de primera para darle ventaja a su equipo. El ‘Bicho’ fue decisivo en el área y aprovechó la primera ocasión que tuvo frente al arco. Ya con el resultado a favor, todo se hizo más factible para Al Nassr, que al final se impuso por 4-0. Con ello, Cristiano alcanzó los 969 goles en su carrera y está cada vez más cerca de la meta de los 1000. Por su parte, el peruano Renato Tapia ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo cambiar el resultado.

Cristiano Ronaldo dijo presente en la victoria de Al Nassr vs Al Wasl de Renato Tapia, por los cuartos de final de la Copa AFC. El delantero portugués anotó el 1-0 apenas a los 11′ de juego, cuando recibió el pase atrás de Al-Boushal y definió de primera para darle ventaja a su equipo. El ‘Bicho’ fue decisivo en el área y aprovechó la primera ocasión que tuvo frente al arco. Ya con el resultado a favor, todo se hizo más factible para Al Nassr, que al final se impuso por 4-0. Con ello, Cristiano alcanzó los 969 goles en su carrera y está cada vez más cerca de la meta de los 1000. Por su parte, el peruano Renato Tapia ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo cambiar el resultado. ¡UNO MÁS PARA LA CUENTA! Cristiano Ronaldo recibió un pase atrás y la mandó a guardar para el gol de Al Nassr ante Al Wasl, llegando a las 969 anotaciones en su carrera. pic.twitter.com/09wcVdW37B — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 19, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru