Por Redacción EC

Palmeiras se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2026 tras vencer 4-3 en la tanda de penales a Liga de Quito. El partido de vuelta, disputado este miércoles 16 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, terminó con una agónica victoria de LDU por 3-2 en el tiempo reglamentario, empatando el marcador global 3-3 tras el 1-0 conseguido por el Verdão en el duelo de ida.

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