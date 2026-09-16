Palmeiras se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2026 tras vencer 4-3 en la tanda de penales a Liga de Quito. El partido de vuelta, disputado este miércoles 16 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, terminó con una agónica victoria de LDU por 3-2 en el tiempo reglamentario, empatando el marcador global 3-3 tras el 1-0 conseguido por el Verdão en el duelo de ida.

Marlon Freitas abrió el marcador para Palmeiras a los 9 minutos. Rápidamente, Luis Segovia empató de cabeza para los locales a los 15′. En la segunda mitad, Vitor Roque puso el 2-1 (3-1 global) a favor de la visita mediante un tiro penal al minuto 73.

Cuando LDU parecía eliminada, Michael Estrada se vistió de héroe anotando un doblete consecutivo en los minutos 89 y 90+2, sellando el 3-2 que mandó la llave a la definición desde los doce pasos.

En la muerte súbita, Lucas Rodríguez y Luis Segovia fallaron sus ejecuciones para el cuadro ecuatoriano, dándole el pase definitivo a las semifinales a un Palmeiras que resistió con lo justo.