Javier Rabanal elegido como el mejor DT de la Liga Ecuabet 2025

El actual director técnico de Universitario de Deportes, Javier Rabanal fuee elegido oficialmente como Mejor Director Técnico de la temporada 2025 por la Liga Ecuabet, tras una votación entre los diferentes estamentos del fútbol ecuatoriano.

El anuncio del reconocimiento fue realizado por la Liga Ecuabetec en sus plataformas oficiales, destacando el sobresaliente trabajo de Rabanal en la campaña con Independiente del Valle.

Durante esa temporada, el conjunto ecuatoriano dominó el campeonato, asegurando el título nacional y mostrando consistencia a lo largo de todo el año bajo la dirección de Rabanal.

A finales de diciembre de 2025, Universitario de Deportes anunció oficialmente la contratación del español como su nuevo director técnico para la temporada 2026.