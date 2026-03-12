Jorge Fossati ya tendría nuevo equipo. Se trata de la U. de Chile, que está en búsqueda de nuevo entrenador tras la salida de Francisco Meneghini. Desde Uruguay aseguran que el técnico de 73 años está muy cerca de asumir la banca azul, en lo que sería uno de los movimientos más llamativos del fútbol chileno en esta temporada.

De acuerdo a la emisora uruguaya Carve Deportiva, que dio prácticamente por hecho el acuerdo entre el estratega y el club chileno, Fossati llegará a reemplazar a Meneghini, quien dejó el cargo luego de un inicio irregular en la temporada y la temprana eliminación en torneos internacionales.

Jorge Fossati dirigió a Universitario y la selección peruana. (Foto: Agencias)

El uruguayo llega con una trayectoria extensa al fútbol chileno. En los últimos años dirigió a Universitario de Deportes, con el que fue campeón del fútbol peruano en 2023 y 2025, y también pasó por la selección peruana.

Esa experiencia y su perfil de técnico experimentado son parte de las razones por las que en la U. de Chile ven en él a un candidato ideal para encaminar el proyecto deportivo.

Si se confirma su llegada, Fossati asumirá el reto de devolver protagonismo a uno de los clubes más grandes de ese país, que busca recuperar regularidad tras varias temporadas ausente.

SOBRE EL AUTOR