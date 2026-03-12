Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jorge Fossati logró los títulos 2023 y 2025 con Universitario. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)
Jorge Fossati logró los títulos 2023 y 2025 con Universitario. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)
/ LENIN TADEO
Por Redacción EC

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.