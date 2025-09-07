Redacción EC
Redacción EC

Las para ir a la Copa del Mundo 2026 llegan a su fin. Con seis selecciones ya clasificadas de manera directa, este martes 9 de septiembre se conocerá al séptimo equipo que obtendrá un boleto al repechaje. Perú y Chile ya están eliminados.

Venezuela y Bolivia son quienes tienen opciones de alcanzar el repechaje. La ‘Vinotinto’ depende de sí misma y solo necesita ganar para asegurar esa instancia; mientras que los ‘altiplánicos’ deben vencer y esperar que los llaneros pierdan o empaten.

Las otras seis selecciones ya clasificadas son Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Cada una buscará cerrar de manera digna la última fecha de las Eliminatorias y enfocarse en lo que será su participación en el próximo Mundial.

Programación de partidos, Eliminatorias Sudamericanas

  • 18:00 | Ecuador vs. Argentina | Martes 9 de septiembre en el estadio Monumental Banco Pichincha
  • 18:30 | Chile vs. Uruguay | Martes 9 de septiembre en el estadio Nacional
  • 18:30 | Bolivia vs. Brasil | Martes 9 de septiembre en el estadio Municipal de El Alto
  • 18:30 | Venezuela vs. Colombia | Martes 9 de septiembre en el estadio Monumental
  • 16:00 | Perú vs. Paraguay | Martes 9 de septiembre en el estadio Nacional

*********************

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS