Las Eliminatorias Sudamericanas para ir a la Copa del Mundo 2026 llegan a su fin. Con seis selecciones ya clasificadas de manera directa, este martes 9 de septiembre se conocerá al séptimo equipo que obtendrá un boleto al repechaje. Perú y Chile ya están eliminados.

Venezuela y Bolivia son quienes tienen opciones de alcanzar el repechaje. La ‘Vinotinto’ depende de sí misma y solo necesita ganar para asegurar esa instancia; mientras que los ‘altiplánicos’ deben vencer y esperar que los llaneros pierdan o empaten.

Las otras seis selecciones ya clasificadas son Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Cada una buscará cerrar de manera digna la última fecha de las Eliminatorias y enfocarse en lo que será su participación en el próximo Mundial.

Programación de partidos, Eliminatorias Sudamericanas

18:00 | Ecuador vs. Argentina | Martes 9 de septiembre en el estadio Monumental Banco Pichincha

18:30 | Chile vs. Uruguay | Martes 9 de septiembre en el estadio Nacional

18:30 | Bolivia vs. Brasil | Martes 9 de septiembre en el estadio Municipal de El Alto

18:30 | Venezuela vs. Colombia | Martes 9 de septiembre en el estadio Monumental

16:00 | Perú vs. Paraguay | Martes 9 de septiembre en el estadio Nacional

