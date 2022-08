Melgar e Independiente del Valle se verán las caras en una de las dos semifinales de la Copa Sudamericana 2022. El club peruano alcanzó esta instancia después de eliminar en la ronda de los penales a Internacional de Porto Alegre. Mientras tanto, el equipo ecuatoriano dejó en el camino a Deportivo Táchira.

El elenco que entrena Pablo Lavallén vio acción el último viernes en el Torneo Clausura de la Liga 1. El combinado arequipeño se impuso en casa por 2-1 a San Martín con goles de Jean Pierre Archimbaud y Martín Pérez Guedes. De su lado, los de Martín Anselmi cayeron por 1-2 en casa contra la Universidad Católica.

Después de conocer los recientes resultados de los semifinalistas, en esta nota te damos todos los detalles vinculados al duelo de ida por la Copa Sudamericana: la fecha, el horario de la contienda en distintas partes del mundo y los canales de televisión para ver en vivo y en directo el Melgar vs. Independiente del Valle.

¿A QUÉ HORA JUEGA MELGAR VS. INDEPENDIENTE DEL VALLE?

El partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre Melgar e Independiente del Valle está pactado para el miércoles 31 de agosto desde las 7:30 p.m. (horario en Perú) a las 2:30 a.m. del jueves 1 de septiembre (horario en España). Aquí te dejamos otros horarios en el mundo.

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. del jueves 1 de septiembre.

¿QUÉ CANAL TRANSMITE MELGAR – INDEPENDIENTE DEL VALLE?

Melgar e Independiente del Valle buscan el pase a la gran final de la Copa Sudamericana. Para no perderse los detalles de este partidazo, la transmisión estará a cargo de ESPN y DirecTV Sports en toda Sudamérica. Asimismo, puedes seguir el partido a través de la señal online de Star Plus y DirecTV GO.

CANALES PARA VER MELGAR VS. INDEPENDIENTE DEL VALLE

Perú – ESPN y DirecTV Sports / Star Plus y DirecTV GO

Ecuador – ESPN y DirecTV Sports / Star Plus y DirecTV GO

Colombia – ESPN y DirecTV Sports / Star Plus y DirecTV GO

Chile – ESPN y DirecTV Sports / Star Plus y DirecTV GO

Venezuela – ESPN y DirecTV Sports / Star Plus y DirecTV GO

Bolivia – ESPN y DirecTV Sports / Star Plus y DirecTV GO

Paraguay – ESPN y DirecTV Sports / Star Plus y DirecTV GO

Argentina – ESPN y DirecTV Sports / Star Plus y DirecTV GO

Uruguay – ESPN y DirecTV Sports / Star Plus y DirecTV GO

Brasil – CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Estados Unidos – beIN SPORTS XTRA en Español, beIN SPORTS CONNECT

España – DAZN

¿DÓNDE JUEGAN MELGAR VS. INDEPENDIENTE DEL VALLE POR COPA SUDAMERICANA?

Melgar e Independiente del Valle se verán las caras este miércoles 31 de agosto en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado en la ciudad de Quito. El coloso, situado a 2 mil 727 metros sobre el nivel del mar, es de propiedad de la Liga Deportiva Universitaria, uno de los clubes importantes en Ecuador.