¡La odisea de 2 de Mayo! Bus que trasladaba al equipo se malogró en la carretera previo al viaje a Perú

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores. Pero, a pocos días de este importante duelo, el conjunto paraguayo yo tuvo su primera complicación.
Tras el empate 0 a 0 con Cerro Porteño por la Primera División de Paraguay, el “El Gallo Norteño” se dirigía a la capital Asunción, pero el bus que trasladaba a la plantilla se detuvo en plena carretera.
Los jugadores se quedaron varados y lo tomaron de la mejor manera. “Cosas del fútbol”, publicó Ezequiel Alfonso en redes sociales con una foto junto a sus compañeros.
Ángel Martínez, portero de 2 de Mayo, se comunicó con una radio local y confirmó el desperfecto mecánico.
El bus de 2 de Mayo 🇵🇾 tuvo un problema mecánico de camino a Asunción, donde tomarán el avión a Perú para enfrentar a Alianza Lima.
🥵 Se quedaron varados sin acondicionado. Lo relató el mismo portero Martínez, en comunicación con @nanduti.