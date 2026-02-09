¡La odisea de 2 de Mayo! Bus que trasladaba al equipo se malogró en la carretera previo al viaje a Perú

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo este miércoles 11 de febrero por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores. Pero, a pocos días de este importante duelo, el conjunto paraguayo yo tuvo su primera complicación.

Tras el empate 0 a 0 con Cerro Porteño por la Primera División de Paraguay, el “El Gallo Norteño” se dirigía a la capital Asunción, pero el bus que trasladaba a la plantilla se detuvo en plena carretera.

Los jugadores se quedaron varados y lo tomaron de la mejor manera. “Cosas del fútbol”, publicó Ezequiel Alfonso en redes sociales con una foto junto a sus compañeros.

Ángel Martínez, portero de 2 de Mayo, se comunicó con una radio local y confirmó el desperfecto mecánico.

“Estábamos camino a Asunción y se descompuso el bus, parece que un problema mecánico. Me acaban de decir que vendrá otro bus”, comentó.

Cabe resaltar que 2 de Mayo venció 1-0 a Alianza Lima en el partido de ida. Y se jugará el pase a la Fase 2 en el estadio Alejandro Villanueva. Sporting Cristal espera al ganador de esta serie.