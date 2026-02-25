Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Supuestos barristas de Sport Boys agradieron a hinchas celestes ( @Fnando_giorna)
Por Redacción EC

Tras los incidentes registrados luego del encuentro frente a 2 de Mayo, Sporting Cristal emitió un comunicado oficial en el que expresó su “más enérgico rechazo a los hechos de violencia ocurridos” en las inmediaciones del Estadio Miguel Grau del Callao.

