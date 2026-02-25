Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Tras los incidentes registrados luego del encuentro frente a 2 de Mayo, Sporting Cristal emitió un comunicado oficial en el que expresó su “más enérgico rechazo a los hechos de violencia ocurridos” en las inmediaciones del Estadio Miguel Grau del Callao.
TE PUEDE INTERESAR
- Denisse Miralles jura como primera ministra: ¿Por qué se dio la ruptura entre Balcázar y De Soto?
- “Existe alto riesgo de guerra interna en el Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de El Mencho”
- ¿Cuánto ha avanzado Rusia en cuatro años de guerra y qué significa que no haya podido derrotar a Ucrania en dos días?
- Petro-Perú endurecería política de reducción de personal: Despediría a 1.600 trabajadores de forma directa
Seguir temas