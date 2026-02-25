Tras los incidentes registrados luego del encuentro frente a 2 de Mayo, Sporting Cristal emitió un comunicado oficial en el que expresó su “más enérgico rechazo a los hechos de violencia ocurridos” en las inmediaciones del Estadio Miguel Grau del Callao.

En el pronunciamiento, la institución detalló que desde antes del compromiso se adoptaron medidas especiales para garantizar la seguridad. “Desde la etapa previa al encuentro, el club adoptó medidas extraordinarias de organización y seguridad, redoblando esfuerzos y coordinando acciones con la Policía Nacional del Perú”, señala el documento.

No obstante, el club lamentó que, pese a estas acciones, se hayan producido agresiones en los alrededores del recinto deportivo. “Lamentamos profundamente que, pese a estas acciones, se hayan producido agresiones en los alrededores del recinto que afectaron a nuestros hinchas”, indica.

Comunicado de Sporting Cristal

Asimismo, Sporting Cristal anunció que solicitará a las autoridades competentes “el esclarecimiento pleno de los hechos y la identificación de los responsables”, con el objetivo de que “estos actos no queden impunes”.

Finalmente, el club reiteró su compromiso con “un fútbol seguro, familiar y respetuoso” y exhortó a todos los actores del deporte a trabajar de manera conjunta para erradicar la violencia.