El conflicto entre Alianza Lima y Universitario de Deportes sumó un nuevo capítulo fuera de las canchas, luego de que el club íntimo enviara una carta notarial contra el administrador crema, Franco Velazco. La medida se dio tras declaraciones del directivo en un programa televisivo.

El documento, que se hizo público en las últimas horas, responde a comentarios relacionados con un supuesto silencio institucional de Alianza Lima frente a un caso de hostigamiento. Desde la dirigencia blanquiazul consideran que estas afirmaciones afectan directamente la imagen del club.

En la carta, Alianza Lima sostiene que las declaraciones “no se ajustan a la verdad” y las califica como imputaciones inexactas y lesivas contra su reputación. Además, remarca que no se trata de una simple opinión, sino de una afirmación que atribuye hechos graves sin sustento verificable.

Carta notarial de Alianza Lima enviado contra Franco Velazco.

Ante esta situación, el club victoriano exigió una rectificación pública por parte de Velazco, en medio de una relación cada vez más tensa entre ambas instituciones. Se espera que en los próximos días haya una respuesta oficial desde Universitario sobre este nuevo episodio.