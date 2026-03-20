Por Redacción EC

El conflicto entre Alianza Lima y Universitario de Deportes sumó un nuevo capítulo fuera de las canchas, luego de que el club íntimo enviara una carta notarial contra el administrador crema, Franco Velazco. La medida se dio tras declaraciones del directivo en un programa televisivo.

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