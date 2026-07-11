Rendido ante el ‘Pulpo’: Faustino Asprilla habló de Pedro Gallese y su rendimiento en Deportivo Cali | Foto: AFP
Rendido ante el ‘Pulpo’: Faustino Asprilla habló de Pedro Gallese y su rendimiento en Deportivo Cali | Foto: AFP
Por Redacción EC

Pedro Gallese llegó a Lima este viernes 10 de julio junto con el plantel de Deportivo Cali para disputar un duelo amistoso contra Alianza Lima, y no dudó en referirse sobre su exclub.

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