Pedro Gallese llegó a Lima este viernes 10 de julio junto con el plantel de Deportivo Cali para disputar un duelo amistoso contra Alianza Lima, y no dudó en referirse sobre su exclub.

El portero de la selección peruana no ocultó su felicidad de volver al estadio Alejandro Villanueva, recinto en el que fue local durante la temporada 2019.

“Estoy contento de estar en mi país con el equipo y espero disfrutar mucho el partido de este domingo. Es un encuentro amistoso tanto para Alianza Lima como para nosotros y también me alegra volver a jugar en Matute”, mencionó.

Asimismo, fue consultado sobre estos primeros meses con Mano Menezes como entrenador de ‘La Bicolor’

“Estamos preparándonos y tratando de entender la idea del profesor Mano. Todavía falta mucho trabajo, además hay compañeros nuevos que se están adaptando al grupo”, indicó.

Además, tiene en claro cuál es el objetivo para las siguientes eliminatorias. “Queremos regresar a un Mundial”, remató.