Alianza Lima enfrentará a Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto ‘íntimo’ será local en el partido de ida y buscará sacar ventaja para el duelo en Santiago.

El estadio Alejandro Villanueva será escenario del primer duelo entre peruanos y chilenos. Los pupilos de Gorosito tuvieron una dolorosa derrota ante Garcilaso por la liga local, pero su paso por la CONMEBOL Sudamericana ha sido impecable.

Por su lado, la ‘U’ clasificó a esta instancia tras una resolución de la CONMEBOL. El duelo con Independiente de Avellaneda fue cancelado por graves incidentes en las tribunas.

A continuación, conoce todos los detalles del duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Cuándo juega Alianza Lima vs. U. de Chile

El duelo entre Alianza Lima y U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se llevará a cabo el jueves 18 de septiembre.

A qué hora juega Alianza Lima vs. U. de Chile

México: 6:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Perú: 7: 30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 9: 30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Alianza Lima vs. U. de Chile: dónde ver por Copa Sudamericana 2025

La transmisión del duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile estará a cargo de ESPN, y vía streaming lo podrás ver por Disney Plus.

