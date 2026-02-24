En la antesala del enfrentamiento entre UTC y Alianza Lima por el Torneo Apertura de la Liga 1, el entrenador del cuadro cajamariquino Carlos Bustos analizó lo que será el compromiso y aseguró que el duelo generará gran expectativa en la ciudad.

“Yo creo que va a ser un lindo partido. Nosotros tratamos de trabajar en la semana cada partido. Está el desafío que viene un equipo importante como Alianza Lima y seguramente será un lindo espectáculo, una linda fiesta para Cajamarca. Ojalá sea un buen partido para todos”, declaró en el programa Linkeados.

El estratega también remarcó lo que significa enfrentar a un rival de jerarquía. “Siempre es lindo jugar este tipo de partidos, ya me tocó hacerlo la temporada pasada con Deportivo Garcilaso. Estos partidos nos da la posibilidad de medirnos contra mejores planteles. En ese sentido, solamente eso. Estamos enfocados en UTC y sin duda es un partido que, por como está la tabla de posiciones, va a ser muy atractivo”, añadió.

Consultado sobre si existe un candidato claro para quedarse con los tres puntos, Bustos evitó inclinar la balanza. “Es muy difícil hablar de favoritos, estamos en el comienzo del torneo. Las dudas que pueden haber en Alianza creo que tienen que ver con el resultado en lo internacional, nada más que eso. Evidentemente ellos van a ser protagonistas hasta el final y sus números son buenos. Seguramente será así. Nosotros humildemente hemos conformado un buen plantel y esperemos hacer un buen partido”, sostuvo.

No estará en el banco

El técnico confirmó que no podrá dirigir desde la zona técnica debido a una expulsión sufrida en la fecha anterior. “Evidentemente nos vamos a preparar en la semana, pero finalmente como dices, me expulsaron por una situación que el cuarto árbitro manejó y no era verdad. Estaré ahí con el grupo pero de afuera. Me hubiese gustado estar ahí en la cancha porque es un partido importante”, explicó.

Respecto a los cuestionamientos hacia el entrenador íntimo, Bustos fue prudente. “En un equipo grande estás en el análisis permanentemente. Yo creo que este comienzo hubo cosas que no puedo opinar en profundidad porque estoy afuera”, señaló.