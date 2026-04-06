Cusco FC se alista para uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando enfrente a Flamengo por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El club imperial no solo buscará hacerse fuerte en la altura, sino también contar con el respaldo de su hinchada, por lo que ya puso a la venta entradas con precios considerados accesibles para el público.

El costo de los boletos varía según la ubicación en el estadio. La tribuna Occidente es la más cara con un valor de 60 soles, seguida de Oriente con 30 soles. En tanto, las zonas populares, Norte (visita) y Sur, tienen un precio de apenas 15 soles, lo que permite que más aficionados puedan asistir al esperado encuentro internacional.

Estos precios han llamado la atención por su accesibilidad considerando que el rival es Flamengo, vigente campeón del torneo y uno de los clubes más poderosos de Sudamérica. La estrategia de Cusco FC apunta a llenar el estadio y aprovechar la localía en la altura para intentar dar el golpe en la primera jornada del Grupo A.

Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma Joinnus, donde los hinchas deben seleccionar la tribuna, registrar sus datos y completar el pago con tarjeta. El partido se jugará el miércoles 8 de abril y se espera un lleno total en el Inca Garcilaso de la Vega para este atractivo duelo de Copa Libertadores.