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Cusco FC anunció tarifas accesibles para recibir al vigente campeón del torneo continental en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Cusco FC anunció tarifas accesibles para recibir al vigente campeón del torneo continental en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Por Redacción EC

Cusco FC se alista para uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando enfrente a Flamengo por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El club imperial no solo buscará hacerse fuerte en la altura, sino también contar con el respaldo de su hinchada, por lo que ya puso a la venta entradas con precios considerados accesibles para el público.

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