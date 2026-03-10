Por Redacción EC

Juan Reynoso protagonizó un momento polémico en el estadio Alejandro Villanueva tras la derrota de FBC Melgar por 3-1 frente a Alianza Lima por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Al finalizar el encuentro, el técnico fue despedido con abucheos por parte de los hinchas blanquiazules en las tribunas de Matute.

