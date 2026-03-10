Juan Reynoso protagonizó un momento polémico en el estadio Alejandro Villanueva tras la derrota de FBC Melgar por 3-1 frente a Alianza Lima por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Al finalizar el encuentro, el técnico fue despedido con abucheos por parte de los hinchas blanquiazules en las tribunas de Matute.

Cuando se dirigía hacia los vestuarios, Reynoso reaccionó a los silbidos con un gesto que fue captado por las cámaras de televisión. El estratega levantó dos dedos de la mano, se golpeó el pecho y luego señaló el campo de juego, repitiendo la secuencia en más de una ocasión frente a la hinchada local.

El gesto generó polémica entre los aficionados y en redes sociales, ya que muchos interpretaron que el entrenador hacía referencia a los títulos que consiguió en el fútbol peruano frente al club íntimo. La reacción del técnico se dio en medio de un ambiente tenso tras el resultado adverso para el conjunto arequipeño.

La relación entre Reynoso y parte de la hinchada aliancista ha sido complicada desde hace años. Aunque el técnico se formó en Alianza Lima, su posterior paso a Universitario de Deportes en la década de los noventa generó molestia entre los seguidores blanquiazules, lo que explica los abucheos que recibió en Matute.