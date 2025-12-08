Pol Deportes continúa siendo sensación. El joven andahuaylino que se hizo viral en todo el mundo por subirse a la cima de uno de los cerros aledaños al Estadio Monumental para narrar la final de la Copa Libertadores 2025 llegó a España para presenciar el Real Madrid vs Manchester City por la Champions League y tuvo un emotivo recibimiento en el aeropuerto por parte de decenas de peruanos.

Entre aplausos, mensajes de motivación y sonrisas; Cliver Huamán Sánchez, como es su nombre, fue recibido por sus compatriotas en el aeropuerto de Madrid. Un gesto de admiración por la historia de lucha del joven que sueña algún día con ser periodista deportivo.

‘Pol Deportes’ estuvo junto al conductor de ‘Arriba mi gente’, Santi Lesmes, su padre y su hermano mayor. Y desde su salida de Lima empezó a vivir todo como si fuera un sueño.

Por ejemplo, el capitán del avión en el que viajó no dudó en dedicarle unas palabras emotivas. “Señores pasajeros, queremos contarles que hoy viajamos con un invitado muy especial. Nos acompaña ‘Pol Deportes’, un joven narrador peruano cuya pasión lo llevó desde Andahuaylas a narrar la final de la Copa Libertadores en un cerro de Lima y cuyo talento lo ha llevado ahora hasta Europa. Él viaja hoy para cumplir un nuevo sueño: relatar un partido de la Champions League”, señaló.

Ante este gesto, los pasajeros no dudaron en aplaudir y felicitar al joven peruano, quien se mostró impactado tras recibir el mensaje en el vuelo.