Cliver Huamán, el narrador que se ha vuelto viral gracias a las redes sociales, ha desatado un huracán de fanatismo tras su narración de la final de la Copa Libertadores.

El canal ‘Pol Deportes’ ya ha tenido la oportunidad de narrar partidos importantes como el duelo entre Flamengo y Palmeiras, y más recientemente el Sporting Cristal vs. Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1.

Por ello, la Federación Peruana de Fútbol invitó a Cliver Huamán a la Videna para entregarle la camiseta oficial de la selección peruana en manos de Agustín Lozano, presidente de la FPF.

“Desde un cerro hasta Videna: la voz que nació para hacerse escuchar, Cliver Huamán llegó a La Casa de La Bicolor con la misma pasión con la que narró la Final de la CONMEBOL Libertadores Lima 2025 desde la altura. Hoy recibió su camiseta: un gesto a una historia que inspira”, publicó la FPF en sus redes.