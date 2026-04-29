El próximo sábado 9 de mayo se jugará uno de los duelos más esperados de la Liga 1, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva en un duelo que promete muchas emociones.
Por ello, el club ‘íntimo’ arrancó con la venta de las entradas hoy, miércoles 29 de abril, con los boletos preferenciales que van desde los 44.90 soles en tribunas populares.
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Cronograma de venta
Miércoles 29 de abril
- De 11:00 a 13:00 horas - Venta Preferencial para Abonados Liga 1 2026 suscritos a Íntimos
- De 13:00 horas a 15:00 horas - Venta Preferencial para Abonados Liga 1 2026 suscritos a Íntimos e Íntimos en general
- De 15:00 horas a 17:00 horas - Venta Preferencial para Abonados Liga 1 2026 en general e íntimos en general
- Desde las 17:30 horas - Venta general