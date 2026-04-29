El próximo sábado 9 de mayo se jugará uno de los duelos más esperados de la Liga 1, Alianza Lima recibirá a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva en un duelo que promete muchas emociones.

Por ello, el club ‘íntimo’ arrancó con la venta de las entradas hoy, miércoles 29 de abril, con los boletos preferenciales que van desde los 44.90 soles en tribunas populares.

Cronograma de venta

Miércoles 29 de abril

De 11:00 a 13:00 horas - Venta Preferencial para Abonados Liga 1 2026 suscritos a Íntimos

De 13:00 horas a 15:00 horas - Venta Preferencial para Abonados Liga 1 2026 suscritos a Íntimos e Íntimos en general

De 15:00 horas a 17:00 horas - Venta Preferencial para Abonados Liga 1 2026 en general e íntimos en general

Desde las 17:30 horas - Venta general