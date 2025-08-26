La selección peruana disputará la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 ante Uruguay y Paraguay, el 4 y 9 de septiembre. Primero, visitará Montevideo para enfrentarse a los ‘charrúas’; y después recibirá a los ‘guaraníes’ en el Estadio Nacional. Precisamente, ya se conocen los precios de las entradas para este último compromiso.
A diferencia de otros partidos, hay una variación en el costo de las entradas si las compras en preventa por Yape. De acuerdo a este aplicativo, los precios van desde los 79 soles en adelante, dependiendo de la ubicación. Estos son los montos:
- Populares 79 soles
- Oriente lateral 219 soles
- Oriente central 310 soles
- Occidente lateral 410 soles
- Occidente central 540 soles
Cabe recordar que los hinchas ya pueden adquirir sus boletos mediante este aplicativo. La promoción estará disponible hasta el domingo 31 de agosto. Después, subirán al precio regular. Eso sí, en la FPF esperan que haya demanda a pesar de la situación de la Bicolor.
Como se sabe, Perú se ubica en el noveno lugar de las Eliminatorias 2026 con apenas 12 puntos. La selección aguarda cerrar de una manera digna este proceso clasificatorio, más allá de que el objetivo no se haya cumplido.
