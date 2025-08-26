La selección peruana disputará la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 ante Uruguay y Paraguay, el 4 y 9 de septiembre. Primero, visitará Montevideo para enfrentarse a los ‘charrúas’; y después recibirá a los ‘guaraníes’ en el Estadio Nacional. Precisamente, ya se conocen los precios de las entradas para este último compromiso.

A diferencia de otros partidos, hay una variación en el costo de las entradas si las compras en preventa por Yape. De acuerdo a este aplicativo, los precios van desde los 79 soles en adelante, dependiendo de la ubicación. Estos son los montos:

Populares 79 soles

Oriente lateral 219 soles

Oriente central 310 soles

Occidente lateral 410 soles

Occidente central 540 soles

Cabe recordar que los hinchas ya pueden adquirir sus boletos mediante este aplicativo. La promoción estará disponible hasta el domingo 31 de agosto. Después, subirán al precio regular. Eso sí, en la FPF esperan que haya demanda a pesar de la situación de la Bicolor.

Como se sabe, Perú se ubica en el noveno lugar de las Eliminatorias 2026 con apenas 12 puntos. La selección aguarda cerrar de una manera digna este proceso clasificatorio, más allá de que el objetivo no se haya cumplido.

𝗨𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀, 𝘀𝗼𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮. ❤️#LaBicolor 🇵🇪



🎟️ 🇵🇪🆚🇵🇾Adquiere la preventa a través de Yape#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/lCM3SpCaom — La Bicolor (@SeleccionPeru) August 26, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.