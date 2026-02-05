Esteban Pavez tras su debut con Alianza Lima: “No me lesiono hace mucho tiempo”

En el debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026, uno de los refuerzos estrella del equipo, el volante chileno Esteban Pavez, sufrió una lesión que marcó su primer partido con la camiseta blanquiazul. El mediocampista fue titular en el empate ante Sportivo 2 de Mayo y tuvo que abandonar el campo en el segundo tiempo tras recibir un fuerte golpe que afectó la zona del tobillo y la rodilla, impidiéndole continuar en el encuentro.

Tras ser reemplazado alrededor de los 75 minutos, Pavez rompió el silencio y habló en zona mixta sobre cómo se siente tras la lesión. El chileno no ocultó su frustración y tristeza por tener que salir del juego en su estreno, y confesó: “¿La lesión? Sí, la verdad estoy obviamente que caliente, triste. No me lesiono hace mucho tiempo”. Además, agregó un diagnóstico inicial sobre el problema físico: “Creo que es un esguince a priori. Mañana me voy a hacer los exámenes”.

La imagen de Pavez visiblemente afectado al dejar el campo también llamó la atención de los presentes, ya que el mediocampista buscaba aportar equilibrio y experiencia en el mediocampo de Alianza Lima durante un duelo trabado y de mucha fricción. La salida del chileno no solo preocupó al cuerpo técnico dirigido por Pablo Guede, sino también a la hinchada que esperaba un debut más positivo tanto para el futbolista como para el equipo en un torneo internacional.

Ahora, con los exámenes médicos pendientes tras su regreso a Lima, el club y los aficionados esperan conocer la gravedad real de la lesión y los tiempos de recuperación de Pavez. La falta del volante podría ser sensible para los próximos compromisos de Alianza en la Liga 1 y en la revancha de la Copa Libertadores, donde el equipo buscará revertir la desventaja en la serie.