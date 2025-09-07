El Clásico entre Universitario y Alianza Lima por la séptima jornada del Torneo Clausura trajo consigo un informe arbitral bastante severo por parte de Jordi Espinoza. Producto de los incidentes ocurridos en el compromiso, se decidió suspender a Renzo Garcés por cuatro fechas, mientras que Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña recibieron seis partidos cada uno. Ambas instituciones expresaron su disconformidad con la medida y, desde La Victoria, el director deportivo Franco Navarro adelantó que presentarán la apelación correspondiente ante la Comisión de Disciplina de la FPF.

En conversación con L1 Radio, Navarro explicó: “Lo primero que hicimos al enterarnos de las sanciones fue reunirnos con la gerencia y el área legal. Rechazamos totalmente estas decisiones que consideramos desproporcionadas e injustas. Nuestro deber es respaldar a todos los integrantes de la institución y agotaremos las instancias necesarias para defender al club”.

El dirigente aliancista adelantó que este mismo sábado presentarían el recurso ante la Comisión de Apelaciones, señalando que esperan una reacción rápida: “Cuando Universitario tuvo el problema con el cierre de su estadio, esa comisión se reunió en menos de 24 horas y resolvió a favor de ellos. Esperamos que ocurra lo mismo en nuestro caso y que el tema quede definido cuanto antes”.

Franco Navarro también hizo hincapié en la situación particular de Gorosito. Recordó que, en el Torneo Apertura, el técnico ya había sido castigado con ocho partidos.

“Si ahora le sumamos seis más, hablamos de 14 fechas de suspensión en un campeonato de 34. Eso no existe, es una desproporción tremenda. El lunes deberían reunirse y el martes tenernos una respuesta concreta”, remarcó.

El directivo también opinó sobre otro tema que ha generado debate: la sanción de Conmebol a Independiente de Argentina, que permitió que Universidad de Chile avance directamente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“Ese fallo deja un antecedente muy peligroso. Independiente apelará, pero la realidad es que se abre una puerta complicada: juegas de local, cumples, luego de visita ocurre un problema y el partido se suspende. Eso no puede normalizarse”, comentó.

Finalmente, cuestionó la falta de protocolos en el duelo entre Independiente y la U de Chile, recalcando que la seguridad en torneos internacionales debería estar garantizada. “No sé cómo terminará esto, pero lo que sí creo es que se perdió la oportunidad de sentar un precedente serio contra el vandalismo y la delincuencia en el fútbol. La decisión debió ser otra”, concluyó.