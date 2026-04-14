¡Apareció la ‘Culebra’! Golazo de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs ADT por el Apertura
¡Apareció la ‘Culebra’! Golazo de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs ADT por el Apertura
Por Redacción EC

Alianza Lima sacó ventaja sobre ADT a los 29′ del partido por la fecha 10 del Torneo Apertura. El cuadro blanquiazul se puso 1-0 gracias aun gol de Eryc Castillo, quien sacó provecho de un gran pase de Esteban Pavez para definir al segundo palo del arquero rival y poner en ventaja a su equipo. La jugada fue rápida, pero letal. El volante chileno vio el espacio para colocar un pase milimétrico al ecuatoriano, quien dejó correr el balón, aplicó velocidad y acertó con su remate. Buen gol de los íntimos que los pone en ventaja al término del primer tiempo.

