¡Remontada en Matute! Doblete de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima vs. Cristal | VIDEO
Cuando parecía que el partido se le complicaba, apareció Eryc Castillo para poner las cosas en orden y darlo vuelta en Matute. La ‘Culebra’ firmó un doblete para el 2-1 de Alianza Lima vs. Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1.
El primer gol llegó a los 16’. La jugada inició desde un tiro de esquina de Miguel Trauco. La pelota la recogió Kevin Quevedo, quien la envió a zona peligrosa. Allí, Paolo Guerrero evitó el rechazo de Rafael Lutiger y eso lo aprovechó Castillo, quien anotó de cabeza.
Pero eso no fue todo. A los 27′, una recuperación en el mediocampo de Alianza Lima fue capitalizado por Alan Cantero, quien descargó rápido para Castillo y este no perdonó en el mano a mano ante el arquero Diego Enríquez. Así firmó su doblete y la victoria parcial de los íntimos.