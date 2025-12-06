¡Apareció la ‘Culebra’! Doblete de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima vs. Cristal en Matute | VIDEO
¡Apareció la 'Culebra'! Doblete de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima vs. Cristal en Matute | VIDEO
Rogger Fernández
Rogger Fernández

¡Remontada en Matute! Doblete de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima vs. Cristal | VIDEO
¡Remontada en Matute! Doblete de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima vs. Cristal | VIDEO

¡Remontada en Matute! Doblete de Eryc Castillo para el 2-1 de Alianza Lima vs. Cristal | VIDEO

Cuando parecía que el partido se le complicaba, apareció Eryc Castillo para poner las cosas en orden y darlo vuelta en Matute. La ‘Culebra’ firmó un doblete para el 2-1 de por los playoffs de la Liga 1.

El primer gol llegó a los 16’. La jugada inició desde un tiro de esquina de Miguel Trauco. La pelota la recogió Kevin Quevedo, quien la envió a zona peligrosa. Allí, Paolo Guerrero evitó el rechazo de Rafael Lutiger y eso lo aprovechó Castillo, quien anotó de cabeza.

Pero eso no fue todo. A los 27′, una recuperación en el mediocampo de Alianza Lima fue capitalizado por Alan Cantero, quien descargó rápido para Castillo y este no perdonó en el mano a mano ante el arquero Diego Enríquez. Así firmó su doblete y la victoria parcial de los íntimos.

Primer gol de Eryc Castillo

Segundo gol de Eryc Castilllo

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

