El técnico de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, se pronunció sobre el futuro de César Inga, en medio del interés de un club de la MLS por el defensor crema. Las versiones de una oferta formal desde Estados Unidos encendieron alarmas entre los hinchas, pero el entrenador español fue claro: considera a Inga “un jugador fundamental” para su proyecto y desea que se mantenga en el plantel para la temporada 2026.

Rabanal descartó por ahora la salida del joven futbolista y explicó que la intención del club no es cerrarle las puertas al extranjero, sino esperar a que haga una gran temporada con Universitario antes de cualquier transferencia. “Que haga un buen año y después, si tiene ofertas, que las pueda aprovechar”, señaló el DT en diálogo con la prensa.

El entrenador también destacó las características de Inga, quien con 23 años se ha consolidado como pieza importante en la defensa crema y ha llamado la atención de equipos internacionales por su proyección. El club, que ya inicia su pretemporada bajo el mando de Rabanal, apuesta por mantener solidez en su plantilla para competir tanto en la Liga 1 como en torneos internacionales.

Javier Rabanal:Se está hablando de que Inga tiene ofertas, mi intención es que se quede es un jugador fundamental.

De:#CanalN pic.twitter.com/wqCH8DrJdT — Alex 29(U) Crema🏆🌟 (@Alex27U) January 8, 2026

La postura de Universitario contrasta con la posición del representante de Inga, quien argumentó que el jugador tiene derecho a “no cortar sus alas” ante una oportunidad en el exterior. Aun así, la dirigencia y el cuerpo técnico priorizan la continuidad del zaguero en el proyecto actual, con el objetivo de potenciarlo aún más antes de una posible venta.