La Liga 1 Te Apuesto dio a conocer oficialmente el formato que regirá la temporada 2026, que estará compuesto por tres etapas: Torneo Apertura, Torneo Clausura y Playoffs.
El Apertura y el Clausura se disputarán bajo el sistema de todos contra todos, con 17 fechas cada uno. El Apertura se jugará a una sola rueda (ida), mientras que el Clausura se desarrollará en formato de vuelta. Los ganadores de ambos torneos clasificarán directamente a las semifinales de los playoffs.
Además, accederán a las semifinales los dos mejores equipos de la tabla acumulada que no hayan ganado ni el Apertura ni el Clausura.
Las semifinales y la final se jugarán a partidos de eliminación directa. Los ganadores de las semifinales avanzarán a la gran final, donde se definirá al campeón nacional de la Liga 1 Te Apuesto 2026.
Si llegara a pasar que un mismo equipo se consagre campeón del Apertura y el Clausura, este será proclamado automáticamente campeón nacional, como ocurrió con la ‘U’ el año pasado.
En ese caso, los playoffs se disputarán entre los equipos mejor ubicados del acumulado para definir al subcampeón.
El tercero y el cuarto disputarán la Fase 1 y el vencedor enfrentará en Fase 2 al segundo del acumulado. De este encuentro saldrá el subcampeón del torneo.
