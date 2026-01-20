La Liga 1 Te Apuesto dio a conocer oficialmente el formato que regirá la temporada 2026, que estará compuesto por tres etapas: Torneo Apertura, Torneo Clausura y Playoffs.

El Apertura y el Clausura se disputarán bajo el sistema de todos contra todos, con 17 fechas cada uno. El Apertura se jugará a una sola rueda (ida), mientras que el Clausura se desarrollará en formato de vuelta. Los ganadores de ambos torneos clasificarán directamente a las semifinales de los playoffs.

Además, accederán a las semifinales los dos mejores equipos de la tabla acumulada que no hayan ganado ni el Apertura ni el Clausura.

Liga 1 Te Apuesto - Formato 2026

Las semifinales y la final se jugarán a partidos de eliminación directa. Los ganadores de las semifinales avanzarán a la gran final, donde se definirá al campeón nacional de la Liga 1 Te Apuesto 2026.

Si llegara a pasar que un mismo equipo se consagre campeón del Apertura y el Clausura, este será proclamado automáticamente campeón nacional, como ocurrió con la ‘U’ el año pasado.

Liga 1 Te Apuesto - Formato 2026

En ese caso, los playoffs se disputarán entre los equipos mejor ubicados del acumulado para definir al subcampeón.

El tercero y el cuarto disputarán la Fase 1 y el vencedor enfrentará en Fase 2 al segundo del acumulado. De este encuentro saldrá el subcampeón del torneo.