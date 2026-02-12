Liga 1 2026: programación completa de la fecha 5 del Torneo Apertura

La Liga 1 2026 no se detiene. La organización publicó, este jueves 12 de febrero, la programación de la fecha 5 del Torneo Apertura en sus redes sociales.

La quinta fecha del Apertura inicia el viernes 27 de febrero con el duelo entre Alianza Atlético y ADT.

Sporting Cristal visitará a Sport Huancayo el sábado 28 de febrero, y UTC recibe a Alianza Lima el mismo día.

Asimismo, Universitario de Deportes recibirá en el Estadio Monumental a FC Cajamarca.

A continuación, te compartimos el fixture completo de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1.