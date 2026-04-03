Resumen

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Cristian Mejía rompió la línea de defensa de los celestes y marcó para el segundo de CD Moquegua. (Foto: L1Max)
Cristian Mejía rompió la línea de defensa de los celestes y marcó para el segundo de CD Moquegua. (Foto: L1Max)
Por Redacción EC

Se complica el panorama para los celestes en el Alberto Gallardo ya que Moquegua golpeó nuevamente y puso el 0-2 sobre Sporting Cristal en el inicio del segundo tiempo.

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