Se complica el panorama para los celestes en el Alberto Gallardo ya que Moquegua golpeó nuevamente y puso el 0-2 sobre Sporting Cristal en el inicio del segundo tiempo.

El encargado de ampliar la ventaja fue Cristian Mejía, quien apareció pocos minutos después del descanso para romper la línea de defensa tras un pase filtrado y definir con precisión frente a Enríquez.

El segundo tanto vuelve a evidenciar las dificultades defensivas de Cristal, que no logra reaccionar y sigue atacando dejando espacios que son bien aprovechados por el conjunto moqueguano.

El equipo celeste, afronta este encuentro tras la salida de Paulo Autuori, e intenta reordenarse en el campo.