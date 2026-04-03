Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Se complica el panorama para los celestes en el Alberto Gallardo ya que Moquegua golpeó nuevamente y puso el 0-2 sobre Sporting Cristal en el inicio del segundo tiempo.
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