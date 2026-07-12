Pedro Gallese volvió a referirse a su futuro con la selección peruana y dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas. El actual arquero y referente de la Blanquirroja aseguró que aún se siente en condiciones de competir al máximo nivel y no descartó continuar en un nuevo proceso clasificatorio rumbo al próximo Mundial.

El portero nacional destacó que, más allá de la situación complicada en la tabla, mantiene la motivación intacta para seguir defendiendo los colores del país. En ese sentido, remarcó que la experiencia y el compromiso del grupo serán claves para intentar revertir el panorama en lo que resta de las Eliminatorias.

Gallese también hizo énfasis en la importancia de competir hasta el final, recordando que mientras existan puntos en disputa, la selección peruana tiene opciones de seguir luchando. En declaraciones previas, el arquero ya había señalado que el equipo se siente “fuerte” y con capacidad para pelear lo que queda del proceso clasificatorio.

Finalmente, el guardameta dejó en claro que su prioridad es seguir aportando desde donde le toque, ya sea dentro o fuera del campo. Con liderazgo y continuidad en el arco, Gallese se perfila como una de las piezas clave en el intento de Perú por mantenerse competitivo en el camino hacia una nueva Copa del Mundo.