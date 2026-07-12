Pedro Gallese dejó abierta la posibilidad de seguir defendiendo el arco nacional y reafirmó su compromiso con la Blanquirroja pese al difícil momento.
Pedro Gallese dejó abierta la posibilidad de seguir defendiendo el arco nacional y reafirmó su compromiso con la Blanquirroja pese al difícil momento.
Por Redacción EC

Pedro Gallese volvió a referirse a su futuro con la selección peruana y dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas. El actual arquero y referente de la Blanquirroja aseguró que aún se siente en condiciones de competir al máximo nivel y no descartó continuar en un nuevo proceso clasificatorio rumbo al próximo Mundial.

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