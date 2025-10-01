Durante el llamado “Clásico de Leyendas” entre exjugadores de Alianza Lima y Universitario, se vivió un momento tenso que quedó grabado en video: “Puma” Carranza y Waldir Sáenz protagonizaron un altercado cuando ambos fueron por un balón, lo que derivó en un cruce bastante brusco.

El árbitro, tratando de mediar y separar a ambos exfutbolistas, intervino para poner orden. Sin embargo, en medio de la escena, perdió el equilibrio y terminó cayendo al césped.

Lo más sorprendente fue que Carranza, en el impulso del momento, empujó al árbitro, quien quedó tendido en el suelo.

Al percatarse de lo sucedido, Waldir Sáenz se incorporó rápidamente y el partido continuó, aunque la imagen del juez caído y la reacción de ambos exfiguras quedó como el momento más recordado del enfrentamiento en redes sociales.

Pese al episodio, el partido siguió su curso y terminó con un empate 2-2 en tiempo reglamentario; luego fue definido desde los penales a favor de Universitario.