“¡Cajamarca es tu nueva casa, Richi!“, con esta frase el recién ascendido FC Cajamarca le dio la bienvenida a su nueva contratación Ricardo Lagos.

De esta forma el equipo cajamarquino demuestra que está pensando seriamente en jugar por el campeonato, ya que viene incorporando a varias figuras clave de la Liga 1.

“Estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un jugador que derrocha entrega, talento y corazón en cada rincón de la cancha. RICHI llega a la “Tierra del Cumbe” para defender nuestros colores y guiarnos hacia el objetivo", posteó el club en sus redes sociales.

Ricardo Lagos viene directamente de Alianza Lima y con su pase, se suma a contrataciones importantes como lo son las de Hernán Barcos, Pablo Míguez, Nilson Loyola, Pablo Lavandeira, Matías Almirón, entre otros.

El FC Cajamarca tendrá su presentación para la presente temporada el próximo 18 de enero en el estadio Héroes de San Ramón ante el The Strongest de Bolivia.