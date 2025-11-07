Universitario de Deportes empató 0-0 con Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El encuentro se disputó la noche del viernes 7 de noviembre ante un estadio repleto, en medio de un ambiente festivo por la reciente consagración del tricampeonato.

A pesar del entusiasmo de la hinchada, el cuadro crema no pudo romper la defensa del conjunto cusqueño y terminó igualando sin goles.

El equipo dirigido por Jorge Fossati buscó imponer condiciones desde el inicio, con una propuesta ofensiva liderada por Edison Flores y Andy Polo, quienes intentaron generar peligro por las bandas.

Universitario tuvo varias aproximaciones al arco rival, pero se encontró con una zaga bien plantada y un arquero seguro que evitó cualquier celebración local. A pesar del dominio territorial, la falta de precisión en el último pase fue determinante.

Al final del partido, Rodrigo Ureña habló sobre su futuro, cuando le consultaron sobre si iba a continuar en el club crema, el volante chileno respondió que no lo sabe aún.