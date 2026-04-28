En el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, Sporting Cristal y Junior de Barranquilla se enfrentan por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Un partido clave para los rimenses en su lucha por clasificar a octavos de final del certamen continental.

A los 22 minutos, el conjunto colombiano se quedó con un hombre menos luego de que el colombiano Jermein Peña se fuera expulsado tras propinarle un codazo a Miguel Araujo en un balón dividido en el mediocampo.

Araujo saltó a cabecear, pero el defensor rival elevó de manera peligrosa su brazo izquierdo, por lo que el árbitro principal del partido no tuvo otra opción que mostrarle la tarjeta roja.

De momento, Cristal y Junior empatan sin goles en Matute, resultado que deja a los rimenses como segundos de su grupo con cuatro puntos detrás de Palmeiras.