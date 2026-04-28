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Jermein Peña se fue expulsado en Junior vs Sporting Cristal por Copa Libertadores.
Jermein Peña se fue expulsado en Junior vs Sporting Cristal por Copa Libertadores.
Por Redacción EC

En el Estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, Sporting Cristal y Junior de Barranquilla se enfrentan por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. Un partido clave para los rimenses en su lucha por clasificar a octavos de final del certamen continental.

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