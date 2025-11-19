¡Se queda! Manuel Barreto dirigirá el amistoso de Perú ante Bolivia en Chincha

Se queda, por lo pronto, un partido amistoso más. Según pudo conocer El Comercio, Manuel Barreto continuará siendo el entrenador interino de la selección peruana hasta fin de año, lo que incluye el amistoso ante Bolivia de diciembre en Chincha.

Como se recuerda, ya se conocía que la ‘bicolor’ va a disputar un duelo de preparación ante su país hermano y, al no ser fecha FIFA, contará con aquellos jugadores del torneo local que tengan la disposición, ya que los extranjeros no están obligados a tener permiso de sus clubes ni resignar sus vacaciones.

Este duelo será llevado a cabo en la ‘Videnita’ de Chincha, una de las sedes de la Federación Peruana de Fútbol y será a mediados de diciembre, todavía no hay una fecha confirmada. Desde la FPF indicaron a este diario que esta decisión se debe a que el partido es bastante próximo como para pasar a un siguiente interinato.

Cabe recordar que Manuel Barreto ha dirigido a la ‘bicolor’ ante Rusia y Chile en la última fecha doble y obtuvo como resultados un empate por 1-1 y una derrota de 2-1, respectivamente. Entre sus principales novedades estuvieron las convocatorias de Johnny Vidales, Fabio Grüber, Cristian Carbajal, entre otros.

