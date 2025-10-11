La selección peruana cayó 2-1 ante Chile en el amistoso disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, este viernes 10 de octubre. Manuel Barreto destacó el juego de sus dirigidos.

“Cuando te ganan el partido en la última jugada duele, mi dolor es sobre todo porque no lo merecieron, pero eso no cambia el orgullo que siento por como se han entrenado, como con tan pocos entrenamientos y siendo un equipo nuevo tuvieron personalidad. El equipo es promedio 24 años y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano”, apuntó.

El entrenador interino de ‘La Bicolor’, además, mencionó que este es un gran paso de cara al futuro con la incorporación de nuevos elementos.

“Buscábamos salir rápido con transiciones por los costados. Amarga el resultado, pero estoy con mucho orgullo por lo que han hecho estos chicos, que han dado un paso fuerte para el camino que les tocará en los próximos años”, indicó.

“Feliz y contento de tenerlo acá, ha tenido alguna perdida de vuelo, cambio de horario, pero ha tenido una predisposición muy grande y tiene mucha calidad. Al igual que Castro, esperemos que con el tiempo, si siguen bien en sus clubes, van a continuar creciendo acá”, mencionó sobre Felipe Chávez

“Araujo, Garcés, Valera, López, Noriega o Santamaría, empujan, han recinido con buena predisposición a los chicos y existe una buena convivencia”, finalizó.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.