La selección peruana volvió a retroceder en el ranking FIFA y ahora se ubica en la posición 53, dos escalones por debajo de la última clasificación.

El nuevo listado evidencia el complicado momento que atraviesa la ‘Blanquirroja’, que no logra consolidar resultados positivos ni recuperar terreno frente a sus rivales de la región.

Ranking FIFA de enero 2026

Dentro del ámbito de la CONMEBOL, Perú aparece nuevamente relegado y lo superan selecciones como Venezuela (50°) y Paraguay (40°), mientras que nos mantenemos por delante de Chile (55°) y Bolivia (76°).

Arriba de la tabla de la CONMEBOL, Argentina se mantiene como la mejor selección sudamericana en el ranking seguida de Brasil (5°), Colombia (14°) y Uruguay (17°).

La restructuración del fútbol nacional se convierte en una evidente necesidad, acompañada de mejores resultados.