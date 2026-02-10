Sporting Cristal y su máximo desafío: los rivales que enfrentará en la Copa Libertadores Sub 20

Sporting Cristal disputará un nuevo desafío internacional. Este martes se dio a conocer a los rivales que el cuadro celeste enfrentará en la Copa Libertadores Sub 20, que se realizaráqn del 7 al 22 de marzo en Quito, Ecuador.

Tras el sorteo realizado por la Conmebol, Sporting Cristal quedó ubicado en el Grupo B del certamen sudamericano. Allí, enfrentará a los equipos juveniles de Palmeiras de Brasil, Olimpia de Paraguay y Universidad Católica de Ecuador.

Como se sabe, el combinado rimense disputará la Copa Libertadores Sub 20 tras coronarse campeón del torneo juvneil nacional Sub 18 el año pasado, venciendo en la final a Alianza Lima.

Asimismo, el Grupo A quedó conformado por Flamengo de Brasil, DIM de Colombia, Bolívar de La Paz y Estudiantes de Mérida de Venezuela; mientras que el Grupo C lo integran Belgrano de Argentina, Nacional de Uruguay, Santiago Wanderes de Chile y LDU de Ecuador.

Los tres primeros de cada grupo y el mejor segundo clasificarán a las semifinales. Los ganadores de ambos partidos medirán fuerzas en la gran final. Eso sí, el campeón disputará la Copa Intercontinental Sub 20 ante el ganador de la Liga Juvenil de la UEFA 2025/26.

