La mañana del jueves 7 de agosto, Sporting Cristal, mediante sus redes sociales, confirmó que llegó a un acuerdo con Gianfranco Chávez para para la resolución de su contrato.

Gianfranco Chávez se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal desde temprana edad, llegando al club alrededor de los 10 años. Debutó profesionalmente con el primer equipo el 14 de abril de 2017 en una victoria 4‑1 sobre Alianza Atlético, ingresando como suplente. Aunque jugó poco en aquel año, en 2018 ya mostraba su proyección; ese año fue cedido a Deportivo Coopsol en la Liga 2 para ganar minutos de juego.

¡Gracias por estos años con la Celeste, Gianfranco!



El club llegó a un acuerdo con Gianfranco Chávez para la resolución de su contrato.



¡Éxitos en tus próximos proyectos!#FuerzaCristal pic.twitter.com/uDYEqU9H0U — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) August 7, 2025

Durante su cesión al Deportivo Coopsol en la segunda mitad de 2018, fue titular en los 10 partidos que disputó, anotando dos goles en una goleada 8‑0 sobre Serrato Pacasmayo. Tras regresar a Sporting Cristal para la temporada 2019, aprovechó una lesión de Renzo Revoredo para consolidarse en la defensa junto a Omar Merlo.

Poco después, se consolidó como pieza clave del equipo, convirtiéndose en uno de los capitanes y alcanzando la cifra de más de 200 partidos oficiales con el club, incluyendo Liga 1 y competencias internacionales como la Copa Libertadores.

Alianza Lima y Gianfranco Chávez

En agosto de 2025, tras una prolongada trayectoria en Sporting Cristal, Gianfranco Chávez llegó a un acuerdo con Alianza Lima para convertirse en su nuevo defensor. El club victoriano comprará el 100 % de sus derechos y firmó un contrato hasta finales de 2027, por lo que jugará en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

