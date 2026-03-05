El último miércoles Sporting Cristal venció por 0-1 a Carabobo por la fase 3 de la Copa Libertadores y, por su parte, Felipe Vizeu, delantero del cuadro ‘celeste’, se refirió a su gol anulado que hubiera significado en 0-2.

Felipe Vizeu. (Foto: Sporting Cristal)

”El fútbol es así, hay VAR y es la decisión del árbitro. Hay que continuar y lo principal es que ganamos el partido. Es una decisión final que para mí como delantero hubiera sido mejor salir con un 2-0, pero esto no va cambiar nada. Uno tiene que estar siempre listo”, indicó el atacante brasilero.

Asimismo, Vizeu fue consultado sobre qué tan importante hubiera sido para él poder volver al gol: “Sí, pero sé que marqué. Más allá de que sea anulado. Nosotros como delanteros queremos seguir sumando, ahora debo enfocarme lo máximo para marcar en la Liga 1“.

En tanto a si se siente preocupado o presionado por volver a anotar, Vizeu acotó: “Cuando tengo las oportunidades y fallo pienso que me preocupa, pero ahora no estoy preocupado porque estoy haciendo buenos partidos para el grupo y eso es lo más importante”.