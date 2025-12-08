La organización de la Liga 1 publicó la programación de los partidos de ida y vuelta por playoffs que definirán al equipo clasificado a la Copa Libertadores como Perú 2. Sporting Cristal y Cusco FC se verán las caras en esta instancia por un lugar en la fase de grupos y un premio de 3 millones dólares por ese objetivo.
Como se sabe, el cuadro celeste alcanzó esta instancia tras superar en la etapa anterior a Alianza Lima en penales. Tras igualar 1-1 en la ida en el Nacional y 3-3 en la vuelta en Matute, el equipo de Paulo Autuori venció 5-4 en penales y logró la clasificación.
Cusco FC, por su parte, finalizó en el segundo lugar del Acumulado y pasó directamente a la fase final. Tras conocer al ganador del Cristal-Alianza, ahora los ‘guerrero dorados’ esperan cerrar la temporada con la clasificación directa a fase de grupos de la Libertadores.
Programación de los partidos
Final ida: miércoles 10 de diciembre:
- 8:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Cusco FC | Estadio Nacional
Final vuelta: domingo 14 de diciembre
- 6:00 p.m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal | Garcilaso de la Vega
Cristal iniciará esta llave como local. Los celestes esperan hacerse fuertes en el Estadio Nacional y sacar una ventaja que les permita encarar el duelo de vuelta con mayor comodidad.
Por otro lado, Cusco FC irá por el golpe en Lima y luego sacar provecho de la altura cusqueña. Serán llaves intensas en las que hay mucho por jugarse.