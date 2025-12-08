Redacción EC
Redacción EC

La organización de la Liga 1 publicó la programación de los partidos de ida y vuelta por playoffs que definirán al equipo clasificado a la Copa Libertadores como Perú 2. y se verán las caras en esta instancia por un lugar en la fase de grupos y un premio de 3 millones dólares por ese objetivo.

Como se sabe, el cuadro celeste alcanzó esta instancia tras superar en la etapa anterior a Alianza Lima en penales. Tras igualar 1-1 en la ida en el Nacional y 3-3 en la vuelta en Matute, el equipo de Paulo Autuori venció 5-4 en penales y logró la clasificación.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

Cusco FC, por su parte, finalizó en el segundo lugar del Acumulado y pasó directamente a la fase final. Tras conocer al ganador del Cristal-Alianza, ahora los ‘guerrero dorados’ esperan cerrar la temporada con la clasificación directa a fase de grupos de la Libertadores.

Programación de los partidos

Final ida: miércoles 10 de diciembre:

  • 8:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Cusco FC | Estadio Nacional

Final vuelta: domingo 14 de diciembre

  • 6:00 p.m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal | Garcilaso de la Vega

Cristal iniciará esta llave como local. Los celestes esperan hacerse fuertes en el Estadio Nacional y sacar una ventaja que les permita encarar el duelo de vuelta con mayor comodidad.

Por otro lado, Cusco FC irá por el golpe en Lima y luego sacar provecho de la altura cusqueña. Serán llaves intensas en las que hay mucho por jugarse.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS