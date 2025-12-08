La organización de la Liga 1 publicó la programación de los partidos de ida y vuelta por playoffs que definirán al equipo clasificado a la Copa Libertadores como Perú 2. Sporting Cristal y Cusco FC se verán las caras en esta instancia por un lugar en la fase de grupos y un premio de 3 millones dólares por ese objetivo.

Como se sabe, el cuadro celeste alcanzó esta instancia tras superar en la etapa anterior a Alianza Lima en penales. Tras igualar 1-1 en la ida en el Nacional y 3-3 en la vuelta en Matute, el equipo de Paulo Autuori venció 5-4 en penales y logró la clasificación.

Newsletter exclusivo para suscriptores Carlos Lázaro acompaña cada paso de Sporting Cristal con mirada crítica y corazón celeste, cada miércoles.

Cusco FC, por su parte, finalizó en el segundo lugar del Acumulado y pasó directamente a la fase final. Tras conocer al ganador del Cristal-Alianza, ahora los ‘guerrero dorados’ esperan cerrar la temporada con la clasificación directa a fase de grupos de la Libertadores.

Programación de los partidos

Final ida: miércoles 10 de diciembre:

8:00 p.m. | Sporting Cristal vs. Cusco FC | Estadio Nacional

Final vuelta: domingo 14 de diciembre

6:00 p.m. | Cusco FC vs. Sporting Cristal | Garcilaso de la Vega

Cristal iniciará esta llave como local. Los celestes esperan hacerse fuertes en el Estadio Nacional y sacar una ventaja que les permita encarar el duelo de vuelta con mayor comodidad.

Por otro lado, Cusco FC irá por el golpe en Lima y luego sacar provecho de la altura cusqueña. Serán llaves intensas en las que hay mucho por jugarse.

𝗧𝗼𝗱𝗼 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘃𝗲𝗿 𝗾𝘂𝗶é𝗻 𝘀𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗯𝗼𝗹𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮𝗱𝗼𝗿𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲 🏆😮‍💨



Sporting Cristal 🆚 Cusco FC #Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/ybF4JWKce3 — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) December 8, 2025