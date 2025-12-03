Sporting Cristal empató 1 a 1 con Alianza Lima en la ida de semifinales de los playoffs de la Liga 1. Yoshimar Yotún, en la rueda de prensa, se refirió sobre el resultado.

“Hicimos un gran partido. Por ahí las jugadas de gol no las concretamos, pero creo que en general el equipo hizo un gran trabajo, dominó el partido y tuvo un estilo muy claro”, lamentó.

‘Yoshi’ resaltó el juego del equipo y la superioridad sobre los ‘íntimos’. Además, con un tono más serio, indicó que Sporting Cristal también es un equipo de jerarquía.

“Somos un cuadro de jerarquía y no sé por qué cuesta de decir que Cristal fue superior. Obviamente que nos falta al momento de definir y tuvimos jerarquía durante todo el cotejo”, sentenció.

Asimismo, agregó sobre el partido de vuelta: “La llave está abierta y vamos a ir a Matute a hacer nuestro juego. Buscaremos ganar la llave”.

El mediocampista ingresó en el segundo tiempo tras el gol de Hernán Barcos.

“Nos deja una sensación amarga este resultado. La llave está abierta y vamos a ir a buscar el resultado como lo hemos hecho en todo el año. Estamos haciendo nuestro fútbol”, finalizó.