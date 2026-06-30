José Carabalí tiene nuevo destino. Liga de Quito anunció oficialmente la incorporación del lateral ecuatoriano para el segundo semestre de la temporada 2026, luego de su paso por Universitario de Deportes, donde se convirtió en una pieza importante del plantel crema.

El defensor de 28 años llega al ‘Rey de Copas’ ecuatoriano con experiencia internacional y tras cerrar una etapa de más de una temporada en la Liga 1. Con la camiseta de la U disputó 60 encuentros, acumulando 3 goles y 11 asistencias en un total de 3.799 minutos.

Su llegada responde a la necesidad del conjunto dirigido por Tiago Nunes de reforzar el sector defensivo para afrontar los retos del segundo semestre. Liga de Quito competirá en la Copa Libertadores y la LigaPro, por lo que busca ampliar sus alternativas en distintas posiciones.

¡Bienvenido José! 🇪🇨



José Carabalí llega al albo para defender este escudo ⚔️



¡Vamos LIGA! 💪 pic.twitter.com/es2OFOQCKy — LDU Oficial (@LDU_Oficial) June 30, 2026

Para Universitario, en cambio, su salida de una vacío en el equipo debido a que era uno de los titulares y pieza clave en el equipo de Héctor Cúper. De hecho, Carabalí mantenía un rendimiento regular y no estaba planificada un cambio de aires a esta altura del año.

Si bien su entorno aseguró que la razón de su salida era un tema personal, para Universitario representa un síntoma de mala planificación. Ahora, el jugador seguirá su carrera en uno de los equipos más importantes de Ecuador y cerca de sus familiares.

.

SOBRE EL AUTOR