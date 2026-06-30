Tras dejar Universitario: José Carabalí es anunciado como nuevo refuerzo de Liga de Quito. (Foto: Universitario)
Tras dejar Universitario: José Carabalí es anunciado como nuevo refuerzo de Liga de Quito. (Foto: Universitario)
Por Redacción EC

José Carabalí tiene nuevo destino. Liga de Quito anunció oficialmente la incorporación del lateral ecuatoriano para el segundo semestre de la temporada 2026, luego de su paso por Universitario de Deportes, donde se convirtió en una pieza importante del plantel crema.

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