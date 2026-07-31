El técnico de Universitario destacó el instinto goleador de Lapadula y reveló que todavía se encuentra en proceso de recuperación física. (Foto: GEC)
El técnico de Universitario destacó el instinto goleador de Lapadula y reveló que todavía se encuentra en proceso de recuperación física. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario continúa generando expectativa entre los hinchas cremas, pero Héctor Cúper pidió paciencia con el delantero y explicó que todavía no se encuentra en condiciones de disputar un partido completo. Eso sí, el entrenador argentino no escatimó elogios para el atacante, a quien comparó con uno de los mejores goleadores que dirigió durante su carrera: Hernán Crespo.

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