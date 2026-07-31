La llegada de Gianluca Lapadula a Universitario continúa generando expectativa entre los hinchas cremas, pero Héctor Cúper pidió paciencia con el delantero y explicó que todavía no se encuentra en condiciones de disputar un partido completo. Eso sí, el entrenador argentino no escatimó elogios para el atacante, a quien comparó con uno de los mejores goleadores que dirigió durante su carrera: Hernán Crespo.

En entrevista con L1 Max, el estratega resaltó el olfato goleador del ‘Bambino’. “Es un jugador que dentro del área me hace acordar a otros jugadores que he tenido, como Hernán Crespo. Son jugadores que dentro del área van a estar siempre muy cerca de la situación de gol”, afirmó Cúper, quien dirigió al argentino en el Valencia y la selección argentina.

Sin embargo, el técnico dejó claro que Lapadula aún atraviesa un proceso de preparación física tras incorporarse al plantel. “En este momento, ya lo dije, está en una preparación. Todavía está un poquito detrás de sus compañeros. Vamos dándole los minutos que lo ayuden a poder tener el físico ideal”, explicó el DT.

✅ EN EXCLUSIVA, HÉCTOR CÚPER



"Lapadula es un gran jugador dentro del área, me hace acordar a Crespo, en estos momentos está en una preparación, va dependiendo del día a día" #L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/2M4b1s8CIj — L1MAX (@L1MAX_) July 31, 2026

Consultado sobre la posibilidad de que el atacante juegue los 90′ ante Cienciano, Cúper evitó fijar una fecha y explicó que todo dependerá de su evolución diaria. “Todos los días el jugador puede ir mejorando, pero puede haber algún día en el que por allí baja. Ahora vamos a ir a jugar a la altura. Seguramente, 25 o 30 minutos está para jugar. No hay tanto tiempo para que él llegue a un estado ideal”, sostuvo.

Con ello, Cúper busca la recuperación total de Lapadula en el plantel. El comando técnico espera que el ítalo-peruano pueda asumir un rol protagónico en la ofensiva crema y buscar el objetivo a fin de año: lograr el tetracampeonato de la Liga 1.

SOBRE EL AUTOR