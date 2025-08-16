Universitario de Deportes cayó 4-0 ante Palmeiras por la Copa Libertadores, un resultado que lo deja prácticamente eliminado del torneo. Además, uno de sus pilares, Rodrigo Ureña, no pudo completar el partido por lesión. El club ya confirmó el diagnóstico.

“Rodrigo Ureña sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda durante el primer tiempo del encuentro ante Palmeiras”, comunicó el club ‘crema’.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“El cuerpo médico del club realiza un seguimiento permanente al proceso de recuperación del volante del primer equipo”, agregó.

De esta manera, Jorge Fossati no podrá contar con el mediocampista chileno para el duelo ante Sport Huancayo. El club no ha determinado el tiempo de recuperación.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.