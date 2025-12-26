Universitario de Deportes se enfrentará a Universidad de Chile por la Noche Crema 2026 el próximo 24 de enero en el estadio Monumental.

La hinchada ‘merengue’ no se quiere perder la presentación de la plantilla que irá en busca del tetracampeonato de la Liga 1.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Además, la ‘U’ disputará en la próxima temporada la fase de grupos de la Copa Libertadores, con la intención de marcar un hito para un club peruano.

En las redes sociales el club ‘crema’ confirmó que ya se vendieron 45 mil entradas entre tribunas y palcos.

Para adquirir tus entradas tienes que ingresar a la web de Ticketmaster o darle click a este LINK.

Cabe resaltar que los boletos para las tribunas Norte y Sur ya están completamente agotadas. A continuación, te compartimos los precios de las entradas:

Norte: S/50 (AGOTADO)

Sur: S/50 (AGOTADO)

Oriente: S/150

Occidente Lateral: S/180

Occidente Central: S/250

Palco Monumental: S/150

Experiencia Crema: S/2000